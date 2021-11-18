السجن المشدد 6 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار فى الهيروين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب معرض سيارات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بتهمة حيازة الأسلحة النارية "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3130 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 644 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم فى 7 فبراير للعام الجارى أحرز جوهر مخدر الهيروين، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح والزخائر.

وكانت الأجهزة الأمنية بديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط صاحب معرض سيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، بحوزته كمية من مخدر الهيروين "100 لفافة من مخدر الهيروين"، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النياب التحقيق.

وكان الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ السابق، تمكن من ضبط "هانى ف م"، 42 سنة، صاحب معرض سيارات، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كيس بلاستيكى به 100 لفافة من مخدر الهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، أقر بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة التى أمرت باستمرار حبسه، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.