المؤبد لسائق لحيازته 21 كيلو حشيش بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، حضوريا سائق بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب.



تعود أحداث القضية رقم 7543 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان،ليوم 21 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث قسم أول العاشر، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، بناء على تحريات ومعلومات سرية من ضبط " أ س ع " 25 عاما سائق ومقيم شبرا ثان محافظة القليوبية، أثناء قيادته سيارة بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 21 كيلو جرام.



عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.







