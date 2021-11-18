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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى البطريرك 118 فى تاريخ الكنيسة.

ويعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى من مواليد 4 نوفمبر 1952، وُلِد باسم وجيه صبحى باقى سليمان بالمنصورة،  لديه شقيقتان ووالده عمل مهندسا، وتنقلت الأسرة فى المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور، حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975، التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها عام 1983م، حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م، وتوجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986، وترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، ومت رسامته قسًا فى 23 ديسمبر 1989.

وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990، وقام بدراسة "التعليم المسيحي والإدارة" في سنغافورة سنة 1999، سيم أسقفا فى 15 يونيو 1997 ، عمل مساعدا للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ، تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين، فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تذكار تجليس البابا تواضروس

وجيه صبحى باقى

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