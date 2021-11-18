"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم ندوة العنف ضد المرأة وأثره على الأبناء

الإسكندرية جاكلين منير

عقد المجلس القومى للمرأة فرع الإسكندرية، ندوة تحت عنوان" العنف ضد المرأة وأثره على الأبناء" بالتعاون مع لجنة حماية الطفولة، بمقر حي الجمرك، وذلك في ضوء مبادرة العيادة الأسرية التي ينفذها الفرع تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.

وألقت المحاضرة هاجر مرعي عضوة الفرع وخبير العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية ،وفاطمه رشوان محامية مكتب شكاوى المرأة، وتناولت الندوة الموضوعات ، العنف المباشر والغير مباشر، الاستغلال المادى فى إطار العنف، دور وسائل السوشيال ميديا فى نشر العنف بين افراد الاسره ،دور الاخصائيين الاجتماعيين والتواصل مع الاسره فى حاله وجود عنف أسرى ، دور مكتب شكاوى المرأة بالفرع فى استقبال الشكاوى وكيفية التعامل معها و التنويه عن الخط الساخن 15115.

من جهه أخرى وبناء علي توجيهات محمد عبد الله رئيس حي العامرية أول لرئيسة الوحدة الفرعية لحماية الطفولة للاعداد لندوة توعية لأهالي العامرية ،تم اليوم بالتنسيق مع كل من الدكتورة وسام كتات لالقاء محاضرة عن التربية الخاصة والدكتورة سارة العناني لالقاء ندوة عن الصحة النفسية وتاثير الطاقة السلبية علي الصحة البدنية كما قامت الدكتورة سحر الجريني بالقاء ندوة عن التغذية الصحية وعن السمنة والنحافة وكيفية الوقاية من أضرار السمنة في سن مبكر ،وذلك بحضور رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية تحت إشراف مديرة المركز التكنولوجي وادارة اللجان والمجالس و رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفولة ،و بالتنسيق مع مقررة اللجنة السكانية بالحي.