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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن كبدة فاسدة فى الجيزة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:10 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن كبدة فاسدة فى الجيزة كبدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، فى القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت حملة تموينية، في ضبط (2,2 طن "كبدة مُجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


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