اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:12 م
أكرم القصاص
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العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 م
العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في تونس عبد الحكيم القصّاب مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - بأن القائم بالأعمال العراقي أكد - خلال اللقاء الذي كان على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي في تونس - أهمية مشاركة الوفود العراقية في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية التي تقام في تونس.
من جانبها أكّدت وزيرة الثقافة التونسية، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن العراق يتميز بثقافته المتنوعة.


تونس

العراق

عبد الحكيم القصّاب

حياة قطاط

وزارة الخارجية العراقية

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