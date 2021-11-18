العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافى

بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في تونس عبد الحكيم القصّاب مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - بأن القائم بالأعمال العراقي أكد - خلال اللقاء الذي كان على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي في تونس - أهمية مشاركة الوفود العراقية في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية التي تقام في تونس.
من جانبها أكّدت وزيرة الثقافة التونسية، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن العراق يتميز بثقافته المتنوعة.
العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافىالخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 م
تونس - أرشيفية
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بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في تونس عبد الحكيم القصّاب مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.
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