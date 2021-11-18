اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:11 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 7 إرهابيين فى الأنبار وكركوك ونينوى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:31 م
العراق: القبض على 7 إرهابيين فى الأنبار وكركوك ونينوى الأمن العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك ونينوي.

وقال رسول في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته لإلقاء القبض على العناصر الإرهابية التابعة لعصابات "داعش"، حيث باشروا عملهم في محافظة الأنبار وتم القبض على 5 إرهابيين في أقضية مُختلفة من المُحافظة.

وأضاف أنه تم أيضاً القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي كركوك ونينوي؛ ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه العمليات إلى 7 عناصر.

 

 


العراق

كركوك

الانبار

نينوى

الارهاب

داعش

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