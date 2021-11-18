اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية: يوجد 51 مضادا حيويا و طرح نوع أو اثنين جدد خلال 7 سنوات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:07 م
الصحة العالمية: يوجد 51 مضادا حيويا و طرح نوع أو اثنين جدد خلال 7 سنوات طرح نوعين من المضادات الحيوية قريبا
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،، خلال مؤتمر صحفى للمنظمة اليوم الخميس، إن هناك 51 مضادا حيويا موجودة وفى طور التطوير ، و9 مضادات حيوية جديدة لازالت فى طور الانتاج، وسيكون هناك نوع أو اثنين سيتم طرحهما خلال الــ 7 سنوات القادمة .

وأضافت:" إننا فى مشكلة كبيرة لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية"، موضحة أنه لابد من منع الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية حتى يكون لدينا مضادات حيوية فعالة ضد البكتيريا.

وقالت الدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسئولي تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ان استخدام المضادات الحوية فى الحيوانات يزيد من مقاومة البكتيريا ، حيث ان وجود كائنات مقاومة للبكتيريا فى الأغذية يمكن ان تزيد من خطورة الوضع لان ابتلاع المضادات الحيوية من خلال الاطعمة تسبب العديد من الامراض نتيجة انتشار مقاومة البكتيريا للمضادات، لذلك لابد من وضع معايير لاستخدام المضادات الحيوية فى الحيوانات والنباتات لأنها تصل إلى الإنسان من خلال الأطعمة.


المضادات الحيوية

مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

كورونا

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