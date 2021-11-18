اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:20 م
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السجن 5 سنوات لطالب بتهمة قتل والده فى قنا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:20 م
السجن 5 سنوات لطالب بتهمة قتل والده فى قنا المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 5 سنوات لطالب من قرية الأشراف العسلية لاتهامه بقتل والده.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يونيو 2021 عندما قام مصطفي.م، 22 عاما، بالتعدي علي محمود.م، والده، بالضرب علي وجهه وأسقطه أرضا وذلك بعد خلاف نشب بينه وبين شقيقه علي دراجة نارية، وعند تدخل والده لتقويمه وإمساكه قام بإلقاء قالب طوب أحمر علي وجهه مما أدى إلي سقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصابته.

وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا برقم 6086 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1678 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم.


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