السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين يتربحان من تزوير جوازات السفر

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، شقيقين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما لتهريبهما المهاجرين بجوازات سفر مزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

وكشفت أمر الإحالة قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة لأغراض تصدير العمالة، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم، ويقتصر دور الثانى والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ400 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات شروعهما وآخر مجهول فى تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

وأكدت التحقيقات اشتراكهما وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة إيطاليا، واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها.