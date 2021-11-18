السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة، أفادت فيه بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه من قبل عاطل، حيث أنه استوقفها عقب سيرها فى أحد شوارع المنطقة، وقام بسرقتها تحت تهديد السلاح، وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، حيث تمكن ضباط مباحث السلام من ضبط الجانى، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.