وقال بوتين - خلال كلمة في اجتماع موسع عقده بمقر وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الخميس/ - إن "الأزمة في أوكرانيا بعيدة عن الحل، وكييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك"، مؤكدا أن روسيا تؤيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية العادلة للنزاعات تحت رعاية الأمم المتحدة.



وأضاف أن "روسيا دولة محبة للسلام، وتشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر وعدم المساواة"، محذرا من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود، الذي شهد في الآونة الأخيرة تكثيفا ملموسا للأنشطة العسكرية الغربية، على حد تعبيره.



وقال "ما يجري في البحر الأسود - حاليا - يمثل تجاوزا لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا"، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة ويتعين عليها متابعة الوضع هناك.



ودعا الدبلوماسية الروسية، إلى مواجهة المحاولات الغربية للانفراد في القرارات الدولية وسياسة الاملاءات، ووصف بوتين إجراءات بولندا بحق المهاجرين بالأعمال القاسية، التي لا تدل على الإنسانية.



وأشاد بالعلاقات الروسية الصينية، معتبرا هذه العلاقات مثالا حقيقيا للعلاقات الجيدة، مشيرا إلى وجود محاولات للوقيعة بين البلدين.



وفي ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، قال الرئيس الروسي إن:"هذه العلاقات ليست في أفضل أحوالها"، مشددا على أن بلاده منفتحة على الحوار والتواصل مع الولايات المتحدة.