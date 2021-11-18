اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تضبط المتهم بالسير خلف السيارات بملابس نساء: كنت بهزر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:58 م
الداخلية تضبط المتهم بالسير خلف السيارات بملابس نساء: كنت بهزر كلابشات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية ويعدو خلف السيارات ممسكاً بعصا خشبية ببورسعيد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية (إسدال- شعر مستعار "باروكة") وممسكاً بيده عصا خشبية ويقوم بالتلويح بها والعدو خلف السيارات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.
 
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو بورسعيد

شخص يسير بعصا

اخبار الحوادث

فيس بوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة