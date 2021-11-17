كشف ملابسات فيديو متداول عن استغاثة من انتشار الأسلحة والمخدرات فى بهتيم

كتب كريم صبحى

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة من انتشار الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء، بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين بين عاطل ومبيض محارة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات الجيرة، وقيام الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، ولم يتلقى القسم ثمة بلاغات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وباستدعاء الثانى قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار سلاح ناري (فرد خرطوش) وإطلاق عيار ناري فى الهواء (دون حدوث إصابات)، وتدخل الأهالي بالمنطقة وتم التصالح والتراضي فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة المشار إليها بفرض حالة الاستقرار الأمنى، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة.