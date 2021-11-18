اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: الانتخابات الليبية المقبلة ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:40 م
الخارجية الأمريكية: الانتخابات الليبية المقبلة ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطى نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
واشنطن /أ ش أ/

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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات الليبية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطى والوحدة الوطنية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين إلى الانتخابات الليبية.

 

يأتى هذا فى وقت كان قد أعلن فيه المبعوث الأمريكى إلى ليبيا ريتشارد نورلاد أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذى يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.

 


الخارجية الأمريكية

الانتخابات الليبية

التقدم الديمقراطى

الوحدة الوطنية

ليبيا

أخبار ليبيا

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