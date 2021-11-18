البرلمان الألمانى يوافق على قانون جديد للحماية من عدوى كورونا

برلين /أ ش أ/

وافق البرلمان الألمانى (البوندستاج)، اليوم الخميس، على قانون الحماية من العدوى الجديد، بأغلبية ائتلاف "إشارات المرور" والمكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر والحزب الليبرالى الحر، التى ستشكل ائتلاف الحكومة القادمة، أوائل ديسمبر.

وتشمل هذه الإجراءات إجراء يسمى (قاعدة جى 3)، وتنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبى بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.

وأعلنت نائبة رئيسة البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، أن 398 نائبا برلمانيا صوتوا اليوم لصالح تطبيق هذه القواعد، فيما عارضها 254 نائبا، وأحجم 36 نائبا عن التصويت.

وينص القانون على أنه لا مزيد من الإغلاق العام من قبل الولايات الفيدرالية إذا دخل القانون حيز التنفيذ؛ فستنتهى حالة طوارئ كورونا فى 25 نوفمبر الجاري، والتى استندت إليها الإجراءات حتى الآن.

ويتم استبداله بفهرس من الإجراءات التى تختلف عن الوضع القانونى السابق فى المقام الأول، من حيث إن الولايات الفيدرالية لم تعد قادرة على إصدار أوامر بإغلاق عام للمدارس أو المتاجر أو المطاعم أو المرافق الرياضية.