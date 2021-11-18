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أدانت وزارة خارجية البحرين، بشدة، محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية - حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية - بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن البحرين مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

يذكرأن، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الخميس/ - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وعلى الجانب الأخر، أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير مسيرة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب المملكة.