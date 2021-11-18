الأوقاف تطلق مشروع "صكوك الإطعام" بقيمة 300 جنيه للصك

كتب - على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مشروع "صكوك الإطعام"، والذى يشمل التبرع أموال الزكاة والصدقات والكفارات، حيث يتم توجيه جميع المبالغ المجموعة لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق صك إطعام موحد قيمته 300 جنيه، ويشمل كل أنواع التبرع سواء أكان زكاة مال، أم صدقة ، أم كفارة ، أم نذرًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى انطلاقا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا" ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (متفق عليه).

وأضافت الأوقاف، أن المشروع يأتى أيضا بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق المشروع 142 مليون جنيه مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن التبرع فى مشروع صكوك الطعام عبر 5 حسابات بنكية أعلنتها عبر موقعها الإلكتروني.