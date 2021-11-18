افتتاح 35 عيادة جديدة للشباب والمراهقين وتنفيذ 126 ندوة للتثقيف الصحى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم افتتاح 35 عيادة جديدة للشباب والمراهقين وإدارة الصحة المدرسية قامت بتقديم خدماتها من عمل فحوصات طبية وتطعيمات لطلاب المدارس وتنفيذ 126 ندوة للتثقيف الصحى والمرور على 339 مدرسة للتاكد من تنفيذ الاجراءأت الاحترازية واتباع اساليب مكافحة العدوى حرصا على صحة وسلامة الطلاب وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى .



فيما أوضحت الدكتورة نهى على السهلى مدير إدارة الصحة المدرسية ، أنه تم عمل فحص طبى شامل لـ 35 ألف و627 طالب، وتطعيم 8619 طالب ضد الالتهاب السحائى وتطعيم 650 طالب بالطعم الثنائى، وذلك خلال شهر اكتوبر الماضى وجارى تطعيم باقى طلاب المدارس المستهدفين، بالإضافة الى تنفيذ 339 مرور عن طريق فرق الصحة المدرسية بالمديرية والادارات الصحية على المدراس لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتاكد من اتباع اساليب مكافحة العدوى وفى اطار رفع الوعى الصحى وتقديم الرسائل الصحية السليمة لطلبة المدارس

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 126 ندوة للتثقيف الصحى لطلبة المدارس تنوعت موضوعاتها بين الاجراءات الوقائية التى يجب الالتزام بها والنظافة الشخصية والأمراض المعدية والتغذية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أنه تم عقد دورة تدريبية خاصة بعيادات الشباب والمراهقين من يوم 16/10الى 18 /10/2021وتم افتتاح 35 عيادة جديدة للشباب والمراهقين ليصبح اجمالى العيادات 137 عيادة تقوم بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية وتقديم المشورة للشباب.

ولفتت قائلة: تم التنسيق مع التضامن الاجتماعى بالمشاركة بمبادرة التضامن الاجتماعى لتقديم الخدمة الصحية لدور الايتام والمؤسسات العقابية من سن 5 سنوات حتى 18 سنة.





