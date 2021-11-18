اعترافات عصابة سرقة السيارات فى منطقة حلوان تقودهما للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك فى منطقة حلوان، حيث أدلى عاطلان متهمان بسرقة السيارات فى منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها لتاجر خردة.

وأضاف المتهمان أنهما ارتكبا واقعتي سرقة بنفس الأسلوب "توصيل الأسلاك" وكسر الزجاج الخارجي للسيارة، وقررت نيابة حلوان، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.‎

كان النقيب أحمد الدالي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، قد تمكن من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهم"، وبحوزتهما فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وتلاحظ وجود كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة والكونتاكت الخاص بها.

فتم اصطحابهما الي ديوان القسم وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب "كسر الزجاج" وتوصيل الأسلاك، واعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، وعقب ذلك أمكن التوصل لمالك السيارة.

بتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق