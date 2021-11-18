اليوم السابع
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إقبال على السهلية والبورى المبطرخ بسوق الإسماعيلية.. والأسعار مفاجأة.. لايف وصور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:43 م
إقبال على السهلية والبورى المبطرخ بسوق الإسماعيلية.. والأسعار مفاجأة.. لايف وصور
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد إقبال المواطنين اليوم الخميس، علي شراء السهلية والبورى المبطرخ، بعد بدء موسم طرحة في الأسواق، حيث يلقي النوعان اهتمام كبير من قبل المواطنين في هذا التوقيت.

ووصد "اليوم السابع"، الإقبال وأنواع الأسماك المختلفة بسوق الأسماك بالإسماعيلية، كذلك الأنواع المتخلفة فى حلقات السمك، ووصل سعر كيلو سمك السهلية القنال المبطرخ 150 جنيها للكيلو، بينما سعر الكيلو السهلية غير مبطرخة 60 جنيها.

وقال، صاحب حلقة سمك، إن أسعار الأسماك اليوم، كالتالى: الشبار من 20 إلي 25 جنيها، والبورى من 35 و45 و55 و65 و75 جنيها، القاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 90 جنيها، ودنيس المزارع بـ 90 جنيها، ودنيس العريش بـ 70 جنيها، ودنيس القنال بـ 170 جنيها، ولشته الكبير بـ 70 جنيها، والسهلية مبطرخة بـ 150 جنيها وشخرم بـ 50 جنيها، والسردينة بـ 30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيها، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيها، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيها، الكابوريا من 30 إلي 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيها.

ويعتبر سوق بيع الأسماك بالإسماعيلية أحد أكبر الأسواق التي ينتشر فيها الباعة لبيع الأسماك المختلفة، ويتميز السوق بانخفاض أسعاره عن أي سوق آخر داخل المدينة بأسعار قد تصل من 5 إلى 10 جنيهات في الكيلو للأنواع المتوسطة و30 جنيها فأكثر في الأنواع مرتفعة الأسعار أو الجمبري.

 

اسماك
اسماك

 

الجمبرى
الجمبرى

 

السمك
السمك

 

انواع-السمك
انواع السمك

 

بائع-السمك
بائع السمك

 

بلطى
بلطى

 

جمبرى
جمبرى

 

سبيط
سبيط

 

سمك-انواع
سمك-انواع

 

سمك-مشوى
سمك-مشوى

 

سمك-مقلى
سمك-مقلى

 

سمك
سمك

 

كابوريا
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