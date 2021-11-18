اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إزالة تعديات وإشغالات لمحلات تجارية ومقاهى فى حملة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:24 ص
إزالة تعديات وإشغالات لمحلات تجارية ومقاهى فى حملة بمدينة 6 أكتوبر حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، الخاصة بالباعة المتجولين، والمحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والكافيهات غير المرخصة، والحفاظ على المظهر الحضاري للميادين والشوارع العامة.

أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، عن تحرير وإزالة 146 مخالفة تعدي وإشغال طريق، تم خلالها إزالة إعلانات غير مرخصة، وتعديات وإشغالات خاصة بمطاعم ومقاهي وكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

 


شرطة المرافق

حملة مرافق

ازالة الاشغالات

امن الجيزة

مدينة اكتوبر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة