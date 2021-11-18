إزالة تعديات وإشغالات لمحلات تجارية ومقاهى فى حملة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، الخاصة بالباعة المتجولين، والمحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والكافيهات غير المرخصة، والحفاظ على المظهر الحضاري للميادين والشوارع العامة.

أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، عن تحرير وإزالة 146 مخالفة تعدي وإشغال طريق، تم خلالها إزالة إعلانات غير مرخصة، وتعديات وإشغالات خاصة بمطاعم ومقاهي وكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.