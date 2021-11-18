أطباء: رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلى المضرب عن الطعام فى "وضع حرج"

كتب وكالات

حذر أطباء، من أن الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى المضرب عن الطعام منذ أسابيع احتجاجاً على سجنه يعانى من وضع صحّى حرج ولا يتلقّى الرعاية المناسبة، بحسب "الشرق بلومبرج".

ويرفض ساكاشفيلى الذى تولى الرئاسة بين عامى 2004 و2013، تناول الطعام منذ 48 يوماً احتجاجاً على سجنه فى الأول من أكتوبر الماضي، بعد وقت قصير على عودته من منفاه فى أوكرانيا.

ورفضت حكومة جورجيا نقله من مستشفى السجن إلى عيادة مدنية خلافاً لنصيحة الأطباء الذين حذّروا من مخاطر وشيكة على حياته.

وقالت مجموعة أطباء شكّلها أمين المظالم الجورجى فى بيان إن "الوضع الصحّى الحالى للمريض يعتبر حرجاً"، مضيفة أن مستشفى السجن حيث يعالج الرئيس السابق لا يمكن أن يوفّر له الرعاية الطبية المطلوبة.

ودعا الأطباء لنقل ساكاشفيلى فوراً إلى غرفة عناية مركّزة فى عيادة مدنية مجهّزة. والأسبوع الماضى نُقل الرئيس الإصلاحى السابق الموالى للغرب والبالغ 53 عاماً إلى مستشفى السجن بعدما ساءت حالته، وقال يومها إنه تعرض لاعتداء من قبل حراس فى السجن وهو يخشى على حياته.