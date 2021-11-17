​14 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتعدى على فتاة فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، 14 ديسمبر المقبل كأولي جلسات محاكمة متهم بالتعدي على فتاة فى مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه فى 26 سبتمبر الماضى بمدينة نصر، تعدى على المجنى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة، أنها حال استقلالها إحدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بالتعدى عليها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على نحو ما شهدت به المجنى عليها .