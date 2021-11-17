نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر تحذر من مزاولة المهنة دون ترخيص

البحر الأحمر - عماد عرفة

حذرت نقابة المرشدين السياحين ب البحر الأحمر ، اليوم، الأربعاء، متحدثي اللغة الروسية من غير المرشدين السياحيين من مزاولة مهنة الإرشاد السياحي دون ترخيص من وزارة السياحة.

واكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في بيان للنقابة انها لن تتواني في الدفاع عن حقوق أعضائها طبقا للقانون 121 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة من زاول مهنة الإرشاد دون ترخيص بالحبس مدة تصل لستة أشهر.

وكانت أرسلت غرفة شركات السياحة الكتاب الدورى رقم 237 لسنة 2021 للممثلين القانونين تأكيد فيه على أهمية دور المرشد السياحي و التأكد من أن السائح يتلقى المعلومات الصحيحة و من مصدر موثوق به ومؤهل.

وفى إطار الحفاظ على الأمن والاقتصاد القومى، بالاضافة إلى أحكام القانون 121 لسنة 83، والذي ينص "في ماله الثنية بعدم جواز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك، وأن يكون مقيدا بنقابة المرشدين السياحيين، لذا يرجى التكرم بعدم السماح لأي شخص بمصاحبة السائحين (سواء افراد أو مجموعات)في الأماكن الأثرية أو الشرح لهم في أي من المزارات السياحية في عموم البلاد إلا إذا كان عضو بنقابة المرشدين السياحيين، وتكون بطاقة العضويه سارية، وذلك إحتراما و تفعيلا لمبدأ سيادة القانون.