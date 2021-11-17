مصرع نجار مسلح صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى نجار مسلح مصرعه، إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اتجاه الجيزة، ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسور بقاع الجمجمة والضلوع وتوقف عضلة القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى الزيتون التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.

صرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، والوصول لأهلية المتوفى، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، إلى جانب سرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الزيتون التخصصى بالقاهرة، باستقبال جثة شخص إدعاء حادث سير أعلى الطريق الدائرى دائرة القسم.

على الفور تشكل فريق بحثى اشرف عليه اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "هانى ر أ"، 25 سنة، نجار مسلح، الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم، عائدا من عمله، اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، أدت لإصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسور بقاع الجمجمة والضلوع وتوقف عضلة القلب، وجرى نقل الجثة لمستشفى الزيتون التخصصى بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.