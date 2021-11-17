ضبط عاطل حاول إدخال 237 قرصا مخدرا لشقيقه المحبوس بسجن قسم ثان شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، حاول إدخال عدد من الأقراص المخدرة والبودر داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين بسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، ومحدد له جلسة 27 نوفمبر الجارى "مخدرات وسرقة" بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بضبط عاطل حاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لشقيقه المسجون احتياطيا بسجن القسم.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تبين أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم ، تمكنوا من ضبط "مصطفى أ م"، 20 سنة، عاطل، مقيم مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بحوزته 237 قرص مخدر و10 جرام من مخدر البودر، داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين "محمود أ م"، 26 سنة، عاطل، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا، ومحدد له جلسة 27 نوفمبر الجارى مخدرات وسرقة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.