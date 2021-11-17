مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ، وكسور متفرقة بعد أن دهسه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.



انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، تم نقل الجثة بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.



انتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.