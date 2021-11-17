مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى 3 حوادث سير متفرقة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج وقوع 3 حوادث تصادم على الطرق الفرعية، حيث جاء الحادث الأول بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الوسطاني بناحية دائرة مركز طهطا، وتبين أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة مسن بالمعاش ويقيم بندر طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعربة كارو يستقلها عامل ويقيم بندر طهطا.

نتج عن الحادث إصابة قائد العربة الكارو باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر مضاعف بالكاحل الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، وبسؤال قائد السيارة ونجل المصاب عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وجاء الحادث الثانى بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، حيث وقع حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز البلينا، وتبين أنه أثناء سير السيارة "نقل" قيادة سائق 26 سنة ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية تروسيكل حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم دائرة مركز أبو تشت فى قنا، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي عامل ويقيم بذات الناحية، أدليا بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وجاء الحادث الثالث بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز سوهاج، وتبين أنه أثناء سير السيارة "ميكروباص" ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكي" وسقوط مقدمة السيارة الأولي بترعة المرة المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وطالبة باشتباه نزيف بالبطن، وربة منزل توفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة بمستشفي سوهاج الجامعي، وجميعهم يقيمون بناحية دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولي، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، عدا الثالثة لمستشفي سوهاج العام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.