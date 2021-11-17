قبرص تقترح إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما

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اقترحت السلطات الصحية في قبرص، إعطاء جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا المستجد لمن تفوق أعمارهم سن الـ 18 عاما، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19.

على صعيد متصل، أغلقت المطاعم اليونانية أبوابها وأعلنت إضرابها عن العمل وطلبت مساعدة حكومية عاجلة بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الأربعاء.

وكان مجلس الوزراء القبرصي قد وافق في وقت سابق، على إعطاء لقاحات معززة ضد (كوفيد- 19) لمن هم في سن الخمسين أو أكبر، ولكل شخص يعاني من السمنة المفرطة، بغض النظر عن العمر، كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على جرعة معززة من لقاح "كورونا" أيضا.