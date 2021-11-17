ضبط 3 أطنان سكر تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط سيارة نقل محملة بـ3 أطنان سكر تموينى مدعم قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف حملات محاربة الغش التجارى وجشع التجار وتشكلت حملة تموينية ضمت اشرف شرف الدين، طارق شعيب، السيد أحمد الحوالة، المفتشين بإدارة الرقابة لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز المحلة الكبري.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص يقود سياره نقل محملة بـ 3 طن سكر تموينى مدعم تم تجميعهم بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات والسيارة والعرض على النيابة العامة.