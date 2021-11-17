سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (عامل زراعى "يعمل بالخارج بإحدى الدول"، شقيق زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصرى.

فيما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، حيث قــــام بإنـــشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك – تويتر -إنستجرام" واستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية ، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ"صفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة )، كما أمكن الاستدلال على عدد (2) من المجنى عليهم ، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .