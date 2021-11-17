اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تيسير وتقنين وحزم.. توجيهات مهمة من لجنة استرداد أراضى الدولة.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:18 م
تيسير وتقنين وحزم.. توجيهات مهمة من لجنة استرداد أراضى الدولة.. إنفوجراف توجيهات لجنة استراداد أراضى الدولة

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‎عقدت لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة بشأن الانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.
 
وجاءت هذه أبرز التوصيات..
 
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تكثيف المحافظات إجراءات التقنين لإنجاز أكبر عدد من الحالات
 
العمل على استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين
 
عدم المبالغة فى التسعير خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة
 
تنسيق وزارة التنمية المحلية مع المحافظات بحصر متحصلات التقنين 
 
الحصر يشمل رسوم الفحص والمعاينة ومقدمات التعاقد والأقساط
 
عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة
 
استمرار لجنة إنفاذ القانون حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة

المهندس شريف اسماعيل

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