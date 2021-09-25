التعليم تحدد ضوابط التعاقد بالحصة مع خريجين لسد العجز فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة، لسدد العجز فى المدارس، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة كالتالى..

ـ التعاقد يبدأ من الآن من خلال الإدارات التعليمية

ـ يتم التعاقد مع التخصصات التى بها عجز

ـ يتقاضى المعلم 20 جنيها على الحصة

ـ عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

ـ الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس

ـ التعاقد مع حملة المؤهلات العليا التربوية

ـ التعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس

- بحث الموقف الأمني المرشحين للعمل بنظام الحصة

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة

ـ عدم اشتراك معلم الحصة في أعمال الامتحانات

- يصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة

ـ العمل لمعلم الحصة حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.