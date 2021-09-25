اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحدد ضوابط التعاقد بالحصة مع خريجين لسد العجز فى المدارس

السبت، 25 سبتمبر 2021 02:00 ص
التعليم تحدد ضوابط التعاقد بالحصة مع خريجين لسد العجز فى المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة، لسدد العجز فى المدارس، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة كالتالى..
 
ـ التعاقد يبدأ من الآن من خلال الإدارات التعليمية
 
ـ يتم التعاقد مع التخصصات التى بها عجز
 
ـ يتقاضى المعلم 20 جنيها على الحصة
 
ـ عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة
 
ـ الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس
 
ـ التعاقد مع حملة المؤهلات العليا التربوية
 
ـ التعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس
 
- بحث الموقف الأمني  المرشحين للعمل بنظام الحصة
 
- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة
 
ـ عدم اشتراك معلم الحصة في أعمال الامتحانات
 
- يصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة
 
ـ العمل لمعلم الحصة حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة
 
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.
 

التربية والتعليم

العمل بالحصة

التعاقد بالحصة مع المعلمين

سد العجز فى المدارس

ضوابط التعاقد بالحصة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة