تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان من مسجد الفتح بشبرا

شيع، منذ دقائق، جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل وتشييع الجثمان.
وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم النائب عماد خليل، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.
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