تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان من مسجد الفتح بشبرا

وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم النائب عماد خليل، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.