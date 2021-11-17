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بعد حجز الطعون للحكم.. أسماء 28 متهما بخلية المطرية التابعة لـ"بيت المقدس"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:00 ص
بعد حجز الطعون للحكم.. أسماء 28 متهما بخلية المطرية التابعة لـ"بيت المقدس" المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطتها النهائية بعد تحديد جلسة 25 نوفمبر، للنطق بالحكم.

 

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد السادس عن خلية المطرية والمتهمين فيها والجرائم التى ارتكبتها وضمت الخلية 28 متهما وهم ..

 

1 ـ المتوفى سمير عبد الحكيم إبراهيم مسئول الخلية.

 

2 ـ المتهم ربيع عبد الناصر طه، رقم 15 بأمر الإحالة.

 

3 ـ المتهم عمرو أحمد إسماعيل، رقم 16 بأمر الإحالة.

 

4 ـ المتهم عمر رفاعي سرور، رقم 33 بأمر الإحالة.

 

5 ـ نور الدين محمد همام، رقم 56.

 

6 ـ عبد الرحمن علي أحمد عبد الرحمن.

 

7 ـ محمد أحمد محمد العسيلي

 

8 ــ شريف محمود محمد عاشور

 

9 ــ أحمد سعيد فرحات سلامة

 

10 ـ أحمد صابر نصر عبد الحميد

 

11 ـ رجب ظايط عبد الله عبد الفتاح

 

12ـ محمد فتحي محمد إسماعيل

 

13 ـ أيمن بيومي عبد الحميد بيومي

 

14 ـ مراد البيومي شديد حسانين

 

15 ـ حسن أنور حسن إبراهيم

 

16 ـ سيد محمود جاب الله عبد الغني

 

17 ـ أحمد ممدوح إبراهيم مجاور

 

18 ـ ياسر عيسوي أحمد عيسوي.

 

19 ـ إسماعيل محمد رشوان.

 

20 ـ ياسر حمدي عدنان.

 

21 ـ  أحمد حمدي محمود.

 

22 ـ بدر البيومي شديد حسانين.

 

23 ـ سعد عبد الفتاح عبد الله.

 

24 ـ محمد عبد القادر إسماعيل.

 

25 ـ المتهم المتوفى وفهمي عبد الرؤوف.

 

26 ـ المتوفى سعيد شحات محمد.

 

27 ـ المتوفى محمد سيد محمود.

 

28 ـ المتوفى وطه فتحي.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الجنايات

تنظيم بيت المقدس

اخبار الحوادث

تنظيم أنصار بيت المقدس

العمليات الإرهابية

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