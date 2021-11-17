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انتهاء مهلة رفع أى صناديق فى مداخل المساجد وأماكن حفظ الأحذية اليوم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:00 ص
انتهاء مهلة رفع أى صناديق فى مداخل المساجد وأماكن حفظ الأحذية اليوم رفع صناديق التبرعات بالمساجد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تنتهى مساء اليوم الأربعاء المهلة المحددة من وزارة الأوقاف لجميع المديريات لرفع أى صناديق تكون متبقية سواء فى مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها فى جميع المساجد، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة.
 
وشددت وزارة الأوقاف على أنه في حال وجود أية صناديق داخل المساجد يعد مخالفة جسيمة تعرض القائمين على المساجد للمساءلة، وجددت الوزارة توجيهاتها للعاملين في المساجد، بضرورة أداء واجبهم الوظيفى وفق ما يكلفون به دون تقاضى أو طلب أو أخذ أية مبالغ تحت أى مسمى من رواد المساجد، وبخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه، قائلة: "إن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفى".
 
وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنه فى حالة تطوع أى من الناس للمعاونة فى خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل)، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك، كما ستقوم الوزارة بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين فى خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفى من العاملين فى المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل.

الأوقاف

صناديق النذور

صناديق التبرعات

صناديق حفظ الأحذية

اخبار الأوقاف

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