القبض على متهم بقتل صديقه فى قرية شطا بدمياط

دمياط معتز الشربينى

فرضت الأجهزة الأمنية بدمياط السيطرة الأمنية على قرية شطا التابعة لمركز دمياط، لمنع الشغب والخلاف بين عائلتين على إثر قيام أحد الأشخاص يدعى"ا. خ" بقتل صديقه ويدعى "ش. ا" مساء أمس، بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث قام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وكان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما، مما أودى بحياته على الفور.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط وضباط مركز شرطة دمياط لضبط الجانى، ومعرفة أسباب الواقعة، وتم إلقاء القبض على الجانى وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، وعقب ذلك قام أحد أقارب المجنى عليه بالتعدى بالضرب على أسرة الجانى، فقام الأهالى بإخطار مركز شرطة دمياط، وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الوضع بقرية شطا وعودة الهدوء والاستقرار.