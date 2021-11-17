الفريق أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس 551 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى

كتب محمد عبد المجيد - أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن العالم بالكامل يستفيد من قناة السويس، وأن هناك أهمية استراتيجية لقناة السويس على مدار 152 عامًا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية، اليوم، الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن أكثر فترة كان قلقا منها كانت فترة كورونا، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الوقود و كورونا كان لهما تأثير على دول العالم.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه يتم تطوير الجزء الجنوبي للقناة لزيادة عدد السفن فى المجري الملاحى لقناة السويس، وأن هناك 7 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل فى الجزء الجنوبى"، مؤكدا على إن قناة السويس تطورات كثيرة لغاية منذ افتتاحها حتى الآن، سواء فى الأعماق أو الحمولة الخاصة بالسفن أو عددها والعائد بالدولار.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على إن عمق القناة يقدر الأن بـ 24 مترا، وكان فى البداية يقدر بـ 8 أمتار، علاوة على قاطرة المشاريع العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي افتتاح قناة السويس الجديدة، ليكون هناك قناتان، مشيرا إلى أنه الآن يتم تطوير القناة الجنوبية بـ 40 كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162، مما سيجعل هناك ازدواج.