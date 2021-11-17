الفريق أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس 551 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن العالم بالكامل يستفيد من قناة السويس، وأن هناك أهمية استراتيجية لقناة السويس على مدار 152 عامًا.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية، اليوم، الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن أكثر فترة كان قلقا منها كانت فترة كورونا، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الوقود و كورونا كان لهما تأثير على دول العالم.
وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه يتم تطوير الجزء الجنوبي للقناة لزيادة عدد السفن فى المجري الملاحى لقناة السويس، وأن هناك 7 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل فى الجزء الجنوبى"، مؤكدا على إن قناة السويس تطورات كثيرة لغاية منذ افتتاحها حتى الآن، سواء فى الأعماق أو الحمولة الخاصة بالسفن أو عددها والعائد بالدولار.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على إن عمق القناة يقدر الأن بـ 24 مترا، وكان فى البداية يقدر بـ 8 أمتار، علاوة على قاطرة المشاريع العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي افتتاح قناة السويس الجديدة، ليكون هناك قناتان، مشيرا إلى أنه الآن يتم تطوير القناة الجنوبية بـ 40 كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162، مما سيجعل هناك ازدواج.
وفى مداخلة أخرى قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم يشهد مرور 152 عاما على افتتاح الخديوى إسماعيل لقناة السويس.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويسخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، أن قناة السويس لديها اهمية خاصة عند المصريين، ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة حققت أرقاماً قياسية في شهر أكتوبر بعبور مايقرب 1744 سفينة والعائد 551 مليون دولار، وكل شهر كان افضل من اللى قبله، وهناك حركة رواج بالتجارة العالمية، ".
وأوضح رئيس هيئة قناة السويسأن قناة السويس لها أهمية خاصة للعالم ، موضحا أنه عند تعطل السفينة أيفر جيفن، تواصلت معي عدد كبير من السفارات الأجنبية للتعرف على اخر تطورات السفينة، مشددا على أنه لايوجد طرق بديلة".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة فازت بالمركز الثاني من قبل مجموعة "فوربس" اختيار هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أكبر عشرة مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث استطعنا العمل في تحقيق إيرادات للهيئة في ظل أزمة كورونا المستجد.
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