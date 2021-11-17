العثور على جثة شخص متحللة داخل مسكنه فى العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

عثر عدد من الأهالى فى مدينة العاشر من رمضان، على جثة متحللة لـ شاب داخل مسكنه فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل مسكنه فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "م ي"، فى بداية العقد الخامس من العمر، والتى كانت فى حالة تحلل داخل مسكنه بالمجاورة الخامسة والخمسين بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق بمدينة العاشر من رمضان، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.