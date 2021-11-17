السجن المشدد 15 عاما لعامل بتهمة التعدى على طفلة وابتزازها فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة التعدى على طفلة وتصويرها وابتزازها بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3142 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى العاشر، عندما أحالت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "م ح م ب" 21 عاما عامل، مقيم العاشر من رمضان، لمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه فى غضون شهر سبتمبر، بهتك عرض الطفلة "م م" باستدراجها مستغلا حداثة سنها والتعدى عليها وتصويرها وابتزازها، فتم القبض على المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.