الرئيس الجزائرى يوافق على إجراء تغيير جزئى على مستوى المحافظين

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وافق الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون على إجراء تغيير جزئي على مستوى الولاة (المحافظين) شمل تعيين ثلاثة محافظين جدد.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها اليوم /الأربعاء/ أن الإجراء شمل تعيين أبو بكر الصديق بوستة واليا على تيبازة (غرب العاصمة)، خلفا لأحمد معبد الذي تم تعيينه واليا للجزائر العاصمة، وكذلك تعيين كل من مصطفى أغامير واليا على ورقلة (شمال شرقي الجزائر) ، وأحمد بلحداد واليا على ولاية إليزي (جنوب شرقي البلاد).

وتضم الجزائر58 ولاية، وتنقسم هذه الولايات إلى 553 دائرة، و1 541 بلدية.