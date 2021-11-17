الرئيس الجزائرى يوافق على إجراء تغيير جزئى على مستوى المحافظين

وافق الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون على إجراء تغيير جزئي على مستوى الولاة (المحافظين) شمل تعيين ثلاثة محافظين جدد.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها اليوم /الأربعاء/ أن الإجراء شمل تعيين أبو بكر الصديق بوستة واليا على تيبازة (غرب العاصمة)، خلفا لأحمد معبد الذي تم تعيينه واليا للجزائر العاصمة، وكذلك تعيين كل من مصطفى أغامير واليا على ورقلة (شمال شرقي الجزائر) ، وأحمد بلحداد واليا على ولاية إليزي (جنوب شرقي البلاد).
وتضم الجزائر58 ولاية، وتنقسم هذه الولايات إلى 553 دائرة، و1 541 بلدية.
يذكرأن، أعلنت الجزائر، إجراء تعديل وزارى جزئي، جرى بموجبه تغيير 3 حقائب وزارية ،وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وفقا للدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة، أصدر قرارا بتعيين محمد عبد الحفيظ هنى وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني، وكذلك محمد بوسليمانى وزيرًا للاتصال، خلفا لعمار بلحيمر، فضلا عن تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لعبد الرحمن لحفاية.
وأضاف البيان أن الرئيس الجزائرى قام بتعيين أيضا أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة الذى تم تعيينه لمهام أخرى.
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