التحقيقات حول واقعة ضبط عاطل انتحل صفة موظف حكومى: ينصب على الطوامنين

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، حول واقعة ضبط عاطل، أنتحل صفة موظف حكومى، بقصد النصب على المواطنين، لجمع مبالغ مالية كبيرة، حيث أدعى قدرته على توظيف أبنائهم في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مستخدما أختام ممهورة نسر الجمهورية وأدوات لأيهام ضحاياه على تخليص طلبات التوظيف الخاصة بهم.

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان بتضرره من أحد الأشخاص لإدعائه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" مما يمكنه من توفير فرصة عمل لابنه بإحدى الدول، وتحصل منه على مبالغ مالية إلا أنه لم يفى بما وعده به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.