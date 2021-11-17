الإعدام لعامل قتل فلاحا وشقيقته وشرع فى قتل والدتهما وبراءة 4 آخرين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفى، وأحمد مجر، وطارق عبداللطيف، بمعاقبة عامل رخام بالإعدام شنقا، وبراءة 4 آخرين، متهمين بقتل فلاح وشقيقته والشروع فى قتل والدتهما، واستعراض القوة والعنف بسبب خلافات سابقة بينهم على قطعة أرض بقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين بين المتهمين والمجنى عليهم.

ترجع الواقعة إلى شهر نوفمبر لسنة 2020 عندما قرر المستشار علاء السعدني المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح باستخدام القوة والعنف قبل المجنى عليهم "فلاح، وشقيقته، ووالدتهما"، واستخدام أسلحة بيضاء وشوم مما تسبب فى قتل المجنى عليه بعد إصابته بكسور فى عظام الجمجمة وعظام الوجه، وتهتك بأنسجة المخ، ووفاة شقيقته نتيجة إصابتها، وإصابة والدتهما بجروح قطعية بالعنق والوجه وبالذقن.

وقد اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة فى تحقيقات النيابة العامة، حيث تبين اشتراك آخر قد توفى قبل تقديمه للمحاكمة.