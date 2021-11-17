إعدام 30 طن تبغ ومعسل مجهول المصدر داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 30 طنا و300 كيلو جرام معسل وتبغ، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة المعسل كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة؛ لاستخدامه خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر خاصة بتصنيع المعسل، وإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.