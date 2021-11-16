اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:30 م
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ضبط 30 طن معسل مجهول المصدر فى الجيزة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:20 م
ضبط 30 طن معسل مجهول المصدر فى الجيزة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 30 طن و300 كيلو جرام معسل وتبغ، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة المعسل كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، لقيامه باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر خاصة بتصنيع المعسل، وإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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أمن الجيزة

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