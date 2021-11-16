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مستشار الرئيس للصحة: مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة حتى الآن

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 06:23 م
مستشار الرئيس للصحة: مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة حتى الآن محمد عوض تاج الدين
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه متاح الآن نحو 72 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، موضحًا أن الطلاب ما بين 15 إلى 16 عاما هم المستهدف تطعيمهم فى الوقت الحالى.

 

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: ندرس حاليا مدى أمان وفاعلية اللقاح للطلاب الأقل من 15 عاما، موضحا أن الإصابات التي يتم تسجيلها هي التي تسجل بوزارة الصحة فقط.

 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة  لفيروس كورونا لأن الإصابات اليومية التى يتم الإعلان عنها لم تثبت بعد.


محمد عوض تاج الدين

كورونا

لقاحات

ازمه كورونا

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