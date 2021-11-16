محافظ أسوان: تجهيز 612 وحدة سكنية للإيواء العاجل لمتضررى السيول

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه من أجل توفير الإستقرار المعيشى وتخفيف أي معاناة عن الأسر المتضررة جراء السيول التي ضربت المحافظة منذ أيام، تم تفقد الوحدات السكنية بالعلاقى والتي تضم 612 وحدة سيتم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل لهذه الأسر.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التتسيق بين المحافظة و مؤسسات المجتمع المدنى لتجهيز هذه المنازل بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلى.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تفقد الخدمات المتنقلة من العيادة الطبية والسلع الغذائية من الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين ، بجانب توفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى سيارات ميكروباص سيرفيس، فضلاً عن مراجعة المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء وغيرها.

واستجاب محافظ أسوان، لمطالب بعض الأسر المتضررة وأعطى توجيهاته للإرتقاء بمستوى المرافق العامة وجودة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم ، وخاصة لقطاع كهرباء أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشبكات بإدخال خط مياه 12 بوصة ، وتركيب محول كهربائى 500 ك.فولت، وذلك بدعم من الجهاز المركزى للتعمير بعد الاتصال التليفونى من المحافظ باللواء محمود نصار رئيس الجهاز.

وكلف، بتنفيذ لاند سكيب متكامل يشمل المسطحات الخضراء وشبكات الرى بالتنقيط والرصف والأرصفة ، وهو الذى يتوازى مع سرعة طرح المخبز لتشغيله والتنسيق مع هيئة البريد لتفعيل خدماتها ، وأيضاً مد خطوط الإتصالات والإنترنت لهذه المنطقة السكنية ، وكذا قيام لجنة من إدارة البيئة لمراجعة الضوابط اللازمة لمنع التلوث البيئي من المدفن المحكوم للمخلفات سعياً لتحويل هذا التجمع إلى مجتمع عمرانى متكامل جاذب للسكان .