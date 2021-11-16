عوض تاج الدين: لم تسجل أية أعراض جانبية شديدة بعد تلقيح 23 مليون مواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على توفير لقاحات كورونا بالبلاد، من أجل حماية المجتمع والأشخاص، مشدداً على أن عدد من حصلوا على اللقاح حتى الآن بلغ قرابة 23 مليون مواطن، ولم تسجل حتى الآن أية اعراض جانبية شديدة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن هناك إقبالا شديدا على تلقى اللقاح الآن بعد زيادة الوعى، وتابع: "الناس بدأت تسمع وتشوف وتراقب الفوائد المترتبة على تلقى اللقاح..الناس فى الأول كانت زعلانة من عدم السلام باليد أو ارتداء الكمامة ولكن الأمر أصبح عادياً الآن".

وأكد "تاج الدين"، أن كافة الإجراءات الاحترازية التى تنادى بها مؤسسات الدولة المعنية، تصب فى صالح المواطن واسرته، وحفاظاً على الصحة العامة للمصريين وحمايتهم من مخاطر الجائحة.