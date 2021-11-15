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مستشار الرئيس للصحة: جميع اللقاحات المسجلة عالميا متوفرة الآن بمصر

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:37 م
مستشار الرئيس للصحة: جميع اللقاحات المسجلة عالميا متوفرة الآن بمصر الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن قرار منع دخول الملقحين للمؤسسات الحكومية لم يتم اتخاذه إلا بعد إتاحة كافة اللقاحات بمصر، ووجود مراكز للتطعيم بعدد كبير فى مختلف انحاء البلاد إلى جانب المتنقلة منها والمتوفرة داخل وسائل النقل، مشيراُ إلى أن الهدف الأساسى من القرار هو حماية المواطنين واسرهم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هناك 32 مليون جرعة لقاح كورونا متاحة، وتابع:" من 22 إلى 23 مليون مواطن حصلوا على اللقاح.. ولدينا كميات كبيرة متوفرة وأخرى ستتدفق من الخارج".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، أن كل اللقاحات المسجلة عالمياً والمستخدمة فى مختلف دول العالم، متوفرة بمصر الآن، لافتاً إلى أن الجرعة المعززة تعد إعادة تطعيم، كون لقاح كورونا يشبه بشكل كبير مصل الإنفلونزا الموسمية.

 


كورونا

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عوض تاج الدين

لقاحات كورونا

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